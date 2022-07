Lyt til artiklen

En 27-årig kvinde fra USA står formentlig til en gevaldig skideballe fra sine forældre.

Hun opdigtede nemlig sin egen kidnapning i et forsøg på at presse penge ud af dem.

Det skriver BBC.

Ifølge lokale medier kom den amerikanske kvinde til Indien i begyndelsen af maj.

7. juli ringede hun hjem til sin mor og sagde, at hun blev overfaldet af en mand. Familien henvendte sig straks til den amerikanske ambassade i Dehli, som fik sat politiet på sagen.

De fandt ved hjælp af en IP-adresse fra en e-mail, som kvinden havde sendt, frem til en adresse.

Det var dog ikke kvinden, men derimod en 31-årig nigeriansk mand, som de fandt her. Han blev afhørt og fortalte, at kvinden befandt i en lejlighed i Dehli-forstanden Noida.

Og det var da også her, politiet fandt hende. Men at hun skulle være blevet kidnappet, var der intet, der tydede på.

»Efter hendes redning blev det afsløret, at hun havde iscenesat hændelsen for at afpresse sine forældre,« sagde New Delhis vicepolitikommissær, Amrutha Guguloth, ifølge BBC til Indian Express.

Den amerikanske kvinde og den nigerianske mand havde mødt hinanden igennem Facebook, og hun havde boet hos ham siden sin ankomst til Indien.

Det er ikke kun den falske kidnapning, der er et problem for de to.

Kvindens visum er nemlig udløbet, og det samme gør sig gældende for mandens pas.

Politiet skal derfor nu finde ud af, hvad konsekvenserne af deres ulovlige ophold i landet skal være.