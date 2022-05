Amanda Riley kæmpede for ikke at ende sit unge liv på et hospital.

Kræftsyg. Svag og skaldet samlede hun penge ind til behandling af den lymfekræft, som lægejournaler og dokumenter viste, at hun led af.

Nu skal hun i stedet tilbringe fem år bag lås og slå i et fængsel. Dømt for svindel og bedrageri for, hvad der svarer til omkring 700.000 danske kroner.

Hendes gribende historie rørte ellers rigtig mange.

Den nu 37-årige kvinde bloggede om sin sygdom og på både Twitter, Instagram og Facebook kunne hendes mange følgere læse om hendes indædte kamp mod kræft.

Problemet med det hele var bare, at det hele var løgn:

Riley havde selv barberet håret af for at få sin historie til at virke mere troværdig, og de medicinske dokumenter havde hun også selv lavet.

Gennem hele syv år lykkedes det hende at lyve sig syg, og i den tid lykkedes det hende at samle over 100.000 dollar ind. Penge, som var tiltænkt den behandling, som hun aldrig fik, og som hun heller ikke havde brug for.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Desværre for Amanda Riley blev hun afsløret, men hun nåede at fuppe mindst 349 mennesker med sin historie.

Tirsdag faldt straffen ved en domstol i Californien, og den lød på fem år fængsel.

Hun blev også dømt til at betale pengene tilbage til alle, som hun har snydt, og når hun engang bliver løsladt vil hun blive overvåget i tre år for at undgå, at hun gør det igen.

»Når folk donerede til Riley over nettet eller til personlige fundraiseres, troede de, at deres donationer ville blive brugt til at betale Rileys kræftrelaterede udgifter,« sagde anklageren i en udtalelse.

»I virkeligheden havde Riley slet ingen kræftrelaterede udgifter, og donorernes penge blev simpelthen sendt til Rileys personlige bank.«