Da en amerikansk kvinde for to år siden vågnede op, efter hun aftenen forinden var gået i seng med voldsom hovedpine, talte hun pludselig med britisk accent.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet ABC Arizona.

Det er ikke første gang, at den amerikanske kvinde Michelle Myers er vågnet op med fremmede accenter efter at have haft kraftig hovedpine, før hun gik i seng. Tidligere har hun talt med både australsk og irsk accent.

Begge gange forsvandt accenten dog igen efter et par uger, men den britiske accent holder endnu ved her to år efter.

»Alle hører kun Mary Poppins (når jeg taler, red.),« forklarer Michelle Myers, der er mor til syv, til ABC Arizona.

'Foreign Accent Syndrome'

Selvom det lyder utroligt, mener læger dog ikke, at den amerikanske kvinde hverken er skør eller bare lader som om. I stedet er kvinden blevet diagnosticeret med det, der kaldes 'Foreign Accent Syndrome' (udenlandsk accent syndrom, red.).

Det er en ekstremt sjælden lidelse, som ofte opstår i kølvandet på et slagtilfælde, neurologisk skade eller andre medicinske problemer, som rammer sprogcenteret i hjernen. Det skriver Washington Post. Det kan føre til, at ens oprindelige sprog bliver ændret, så det lyder som om, man taler med en fremmed accent.

I nogle tilfælde vil personen ændre talerytme og udtale ord anderledes. Nogle personer kan ikke længere udtale enkelte bogstaver i ord, eksempelvis så det amerikanske ord 'yeah' i stedet bliver udtalt som et mere skandinavisk 'yah'.

Tilstanden blev ifølge Washington Post første gang dokumenteret tilbage i 1907, da en fransk neurolog observerede en mand fra Paris, der havde haft et slagtilfælde og pludselig talte med en Alsace-accent, som ellers blev kun talt i regionen ved den fransk-tyske grænse.

Siden har læger dokumenteret flere andre tilfælde fra hele verden.

Vil bare gerne tages alvorligt

Det vides ikke præcist, hvad der førte til, at Michelle Myers vågnede op med den britiske accent, men lægerne mener, at det måske kan skyldes, at hun har Ehlers-Danlos syndom, som gør, at hendes hud er mere elastisk og hendes led mere fleksible. Syndromet gør også, at huden let beskadiges, at sår heler langsomt, og at man har en tendens til lettere at få blå mærker og problemer med hjertet.

Til ABC Arizona forklarer Michelle Myers, at det er hårdt for hende at mindes, hvordan hun plejede at tale, og at hun savner den måde, hvorpå hun plejede at udtale sine børns navne.

»Jeg er ked af det. Jeg føler mig som en anden person. Den person, jeg er nu, har været igennem så meget,« siger hun.

Hun håber, at hun ved at fortælle sin historie, kan udbrede kendskabet til lidelsen, så folk tager det seriøst.

»Nogle folk mener, at det er fysiologisk, andre mener, det er psykologisk. Folk som mig er ligeglade med, hvad det er. Vi vil bare virkelig gerne tages alvorligt,« siger hun.