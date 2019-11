En amerikansk kvinde på 36 år blev fundet død med en 2,5 meter lang pytonslange vredet rundt om halsen.

Hun var taget på besøg i et hus, der blev brugt til at holde slanger i. Det oplyser politiet i staten Indiana.

Slangen var en såkaldt netpyton, som egentlig hører til i Sydøstasien.

Den betragtes som en af de længste slangearter i verden og kan vokse op til seks meter i længden.

En netpyton ses her i Singapores zoologiske have. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere En netpyton ses her i Singapores zoologiske have. Foto: ROSLAN RAHMAN

Alarmopkaldet kom onsdag aften efter, at naboen havde fundet den 36-årige Laura Hurst liggende med en pytonslange omkring halsen.

Der blev foretaget førstehjælp, da redningsfolk kom til, men det lykkedes ikke at få vækket hende til live. Det skriver New York Post.

Omkring 20 af slangerne i huset tilhørte Laura Hurst, men der var i alt 140 slanger i huset, som tilhørte sheriffen i Benton County, Donald Munson.

Han boede selv i et nabohus, og Laura Hurst kom forbi et par gange om ugen for at se til sine dyr. Men denne gang gik det galt.

En netpyton fotograferet i en kinesisk slangepark. Foto: ARUN SANKAR Vis mere En netpyton fotograferet i en kinesisk slangepark. Foto: ARUN SANKAR

Donald Munson har fortalt Lafayette Journal & Courier, at Hursts død var 'et tragisk uheld', og han er 'fuldstændig samarbejdsvillig med enhver'.

Politimanden, Kim Riley, fortæller til tv-stationen CNN, at der ikke bor nogle mennesker i huset.

Det er blevet sat i stand specielt for at have en samling levende slanger derinde.

Laura Hurst var 'tilsyneladende gået derind for at tjekke sine slanger. Hun tog så en slange ud af sit bur, og hun lavede, hvad mennesker gør med slanger,' lød det fra Riley.

Den afdøde var tilsyneladende midt i en skilsmisse fra sin partner.

Hendes advokat i den sag, Marcel Katz, siger, at slanger var en stor ting for Laura Hurst. De spillede faktisk en rolle i skilsmisseforhandlingerne.

»Hun havde virkelig en passion for slanger,« siger Marcel Katz. »Det var en stor ting for hende.«