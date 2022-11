Lyt til artiklen

42-årige Allison Fluke-Ekren blev tirsdag dømt 20 års fængsel i en føderal retssal i Alexandria i Virginia, USA for have tilsluttet sig terrororganisationen ISIS, hvor hun ifølge anklageskriftet hjernevaskede unge kvinder og trænede dem til at dræbe.

Det beretter CNN.

Hun voksede op på en farm i Kansas i en kristen familie, men konverterede som voksen til islam, hvorefter hun tilsluttede sig Islamisk Stat (ISIS).

I det årti hun var tilknyttet ISIS, planlagde hun ifølge anklageskriftet terrorangreb i USA og trænede op mod 100 kvinder i brugen af stormgeværet AK-47, springstoffer og selvmordsbælter.

Hun skulle blandt andet have trænet piger på helt ned til 10 år.

Ifølge anklager Raj Rarekh skulle Allison Fluke-Ekren være tiltrukket af død og ødelæggelse. Anklageren kaldte hende ved samme lejlighed kaldte for 'Kejserinden af ISIS'.

Ved høringen tirsdag vidnede Allison Fluke-Ekrens datter, Leyla Ekren, mod sin mor, som datteren beskriver som værende magtsyg.

Her forklarede datteren, at Allison Fluke-Ekren havde misbrugt hende og hendes andre søskende ved at gifte dem væk som sexslaver til ISIS-krigere for at få mere magt i terrororganisationen.

»Husk hvordan I selv var, da I var 10-15 år,« fortalte datteren i retten. Hun blev selv giftet væk til en ISIS-kriger som 13-årig.

Hun fortæller endvidere, at Allison Fluke-Erken havde mishandlet hende ved blandt andet at hælde lussemedicin i hendes ansigt, som fik øjnene til at brænde.

»Jeg håbede, at jeg ville blive blind,« fortalte datteren, da det ifølge datteren ville være et bevis for den mishandling, Allison Fluke-Ekren skulle have udsat sin datter for.

Allison Fluke-Allison nægter at have mishandlet sine døtre, men anerkender at have trænet kvinderne i brugen af våben.

Men ifølge 'kejserinden af ISIS' var det med ønsket om, at kvinderne kunne forsvare sig selv mod Bashar al-Assads syriske hær, da hæren ankom til byen Raqqa, hvor hun boede.