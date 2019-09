En amerikansk kvinde har fået store problemer i Filippinerne. Hun er nemlig blevet afsløret med en baby i håndbagagen i den internationale lufthavn.

Tilsyneladende forsøgte kvinden at smugle babyen ud af landet, og er blevet arresteret, siger de lokale myndigheder. Det skriver CNN.

Melvin Mabulac, talsmand for det filippinske immigrationsbureau, fortæller, at de modtog anmeldelsen onsdag morgen, lokal tid.

En 43-årig kvinde var netop blevet anholdt med en baby i tasken i Ninoy Aquino internationale lufthavn (Naia) i Manila.

Passagerer i færd med at tjekke ind i Ninoy Aquinos internationale lufthavn i Manila. Foto: NOEL CELIS

Ifølge CNN i Filpipinerne var der tale om en kun seks dage gammel baby.

Ifølge Mabulac så det ud til, at kvinden rejste alene. Hun viste i hvert fald kun sit personlige pas, da hun tjekkede ind til et fly, der gik til USA.

Men da tolderne i Terminal 3 inspicerede en temmelig stor kuffert, så fandt de babyen indeni.

»Hun havde ikke nogen rejsedokumenter for barnet,« siger en talsmand. Det skriver tv-stationen ABS-CBN.

Bureau of Immigration releases photo of Jennifer Talbot, the 43-yr-old American caught in NAIA Wednesday morning hiding an infant in an oversized beltbag. pic.twitter.com/aYljCQT5UI — Mike Navallo (@mikenavallo) 4. september 2019

Kvinden hævdede først, at hun var babyens tante, men hun kunne ikke bevise, at de overhovedet var i familie.

Nu har Filippinernes nationale bureau for menneskesmugling taget over.