En amerikansk kvinde, som faldt omkuld ved et kollapset 'vådt gulv'-skilt i et kasino, er blevet tildelt næsten 20 millioner i erstatning af en domstol i Ohio.

Lynda Sadowski brækkede knæskallen og fik senere en metalkappe indopereret i sit knæ, på grund af at hun var faldet over skiltet, som lå fladt på gulvet.

Skaden skete i september 2016, og skiltet var blevet væltet af kunder i kasinoet. Det skriver msn.

De ansatte i kasinoet gik flere gange forbi det væltede skilt, men samlede det ikke op, før Lynda Sadowski faldt over det.

Det er gået ned ad bakke med hendes mobilitet siden uheldet, og nu har hun ovenikøbet fået gigt i frakturstedet.

Det oplyser hendes advokat, Matt Nakajima, som ikke vil afvise, at en ny operation kan blive nødvendig.

»Kasinoet havde ikke nogen sikkerhedspolitik, når det gælder inspektionen af gulvet eller for, hvordan man undgår at falde. Kasinoet var ligeglad med kundernes sikkerhed, og det blev vist til fulde under retssagen,« siger Nakajima.

Kasinoet selv havde tidligere argumenteret med, at det kollapsede skilt hele tiden var synligt.

Og at grunden til, at Sadowski ikke var i stand til at se det, var hendes manglende orienteringsevne.

Juryen gav ikke kasinoet ret.

De fandt, at kasinoet ikke udviste ordentlig omhu for Sadowskis sikkerhed, og de havde et temmelig usikkert område, der resulterede i skaden.

Sadowski har fået permanente skader og haft smerter, og hun har, og vil fortsat have, udgifter til medicin, lyder klagen fra Sadowski.