USA er kendt som mulighedernes land. Og det gælder åbenbart også retssager og forsikringer.

Der er eksempelvis den opsigtsvækkende sag, hvor en borger sagsøger kaffekæden Starbuks for at putte for meget is i drinken. Men det kan åbenbart betale sig at prøve sin sag hos retten.

Det er en kvinde fra Missouri i hvert fald et eksempel på. Hun er sågar blevet mangemillionær.

Kvinden har ifølge Fox News indgået et forlig med sit forsikringsselskab på hele 36 millioner kroner i en sag, hvor hun har påstået, at hendes bilforsikring er erstatningspligtige for en kønssygdom.

For kvinden blev smittet med HPV-virus, efter hun havde sex i sin bil, der var forsikret af selskabet Geico. Og der gik ikke længe, før forsikringsselskabet modtog et krav fra kvinden om erstatning.

Kvindens påstand var ifølge det amerikanske medie, at fordi hendes partner havde smittet hende med en kønssygdom inde i den forsikrede bil, så skulle det være dækket af hendes forsikring.

Hendes anmodning blev sendt i februar 2021 og afvist to måneder senere.

Forsikringsselskabet afviste også et tilbud om forlig på syv millioner kroner.

Sagen om erstatning for kønssygdommen endte dog i en voldgiftssag.

Her viste det sig, at beslutningstagerne i voldgiftssagen i Jackson County Circuit Court støttede kvindens påstand. De anbefalede derfor en udbetaling på 36 millioner kroner til kvinden.

Forsikringsselskabets appelsag hos Missouri Court blev efterfølgende afvist.