Det er næsten for hjerteskærende til at være sandt.

Men ikke desto mindre er en kvinde fra Houston, Texas i USA blevet idømt 40 års fængsel.

Hun har nemlig erkendt, at hun forsøgte at sælge sin egen datter på bare to år for sex. Prisen var næsten 7.700 danske kroner, skriver avisen New York Post.

Den 25-årige Sarah Marie Peters fik sin dom torsdag, efter at hun tidligere har erkendt sig skyldig i blandt andet prostitution.

Hun blev fældet af politifolk, der i civil var i aktion i Montgomery County, nord for Houston og mødte Sarah Marie Peters på sociale medier.

Ifølge politifolkene sendte Peters billeder af unge piger og spurgte, om nogen havde lyst til at 'lave sjov' med hendes datter.

Politifolkene så Peters gå ombord i en bus i Houston sammen med sin datter for at rejse til Conroe, hvor hun troede, at hun skulle mødes med en mand, der ville betale for barnet.

Sarah Marie Peters blev arresteret tilbage i februar og hendes datter blev placeret hos de sociale myndigheder.