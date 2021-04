Plastikkirurgi kan være rigtig godt, men det kan også være farligt. En kvinde fra Californien er således død, og to endte på hospitalet, efter at de havde fået lavet fedtsugning og maveopstramninger hos den samme læge i den mexicanske grænseby Tijuana.

Byen er kendt for at huse en masse læger, der opererer for at skaffe kvinderne et bedre udseende. Industrien er blevet tredoblet de senere år, fra 800.000 medicinske turister i 2014 til 2,4 millioner i 2018. Det giver en indkomst på 1,7 milliarder kroner om året.

Den 38-årige Keuana Weaver var mor til to børn, og hun døde efter en operation hos lægen 29. januar, oplyser avisen The San Diego Union-Tribune.

Ifølge hendes ven Kanisha Davis var de begge kørt syd for grænsen for at få lavet de kosmetiske operationer af den samme læge.

Davis er selv en sygeplejerske, og da hun kom hjem til Long Beach i Californien, hørte hun, at vennen var død. Selv begyndte hun kort efter at få indre blødninger, og hun kastede voldsomt op.

Resultatet blev en indlæggelse på det lokale hospital, hvor hun var indlagt i to uger.

»Hvis jeg ikke var blevet indlagt, var jeg død,« sagde Davis.

»Jeg var langsomt ved at bløde ihjel. Jeg var svag.«

En tredje kvinde ved navn Esmeralda Iniguez – som ikke kendte de to andre, men blev opereret den samme dag som dem på den samme klinik – var døden nær af et septisk chok, som et resultat af hendes indgreb.

Hun har siden februar været inde og ud af hospitaler med en nyre, som er ved at stå af.

Manden, der opererede kvinderne, var klinikkens direktør, dr. Jesús Manuel Báez López, siger kvinderne.

Ifølge den lokale forening af plastikkirurger i Tijuana var han ikke medlem hos dem.

Klinikken har tilbudt de efterladte at refundere de 6.700 dollar (godt 41.000 danske kroner), det kostede af operere den afdøde kvinde.

Hun efterlader sig en datter på 13 år og et spædbarn på bare et år.

Efter plastikoperationen blev Keuanas ven Davis bedt om at være hos hende i et hotelværelse, hvor der var meningen, at hun skulle komme sig.

»Jeg var jo selv en sygeplejerske, så jeg vidste, at noget var galt,« fortæller hun til avisen.

»Vidste vi, at vi tog en risiko ved at age til Mexico? Ja,« sagde Davis.

»Men vi tænkte aldrig, på noget tidspunkt på, at den risiko indebar døden.«

Myndighederne i den mexicanske delstat Baja California, hvor Tijuana ligger, fortæller til San Diego Union-Tribune, at de undersøger Keuanas død.