En amerikansk kvinde, som håbede på at give sin utro ægtemand et chok, blev i stedet arresteret, efter at hun tilkaldte politiet til deres hus.

Hun var klar over, at manden havde en affære, og den 33-årige Amber Lewis planlagde at gøre ham nervøs ved at ringe til politiet og anmelde et tyveri i deres hjem.

Det var tilsyneladende meningen, at betjentene skulle styrte ind i huset og overraske manden og hans elskerinde.

Men der var desværre ingen tegn på noget indbrud, da politiet mødte op ved hjemmet i Montgomery i Alabama.

I stedet stod Amber Lewis og en anden kvinde udenfor, og de vidste tilsyneladende ikke, hvem der var inde i huset.

Politiet fandt dog efterfølgende ud af, at Lewis mand var den eneste person i hjemmet. Det skriver msn.com.

Da de gik ind i huset opdagede betjentene en stank af marihuana og fandt kokain og andre narkotikaer spredt ud i huset.

Selv i parrets femårige barns værelse, blev der fundet spor af narkotika.

Summa summarum: Ikke alene havde Lewis indgivet en falsk anmeldelse til politiet. Det fik også ordensmagten til at sigte hende for marihuanabesiddelse.

Politichefen kaldte hele situationen for 'latterlig'. Han kunne stadig ikke fatte, hvad Lewis håbede ville ske, efter hun løj overfor dem.

'Vores betjente er godt gale i skralden. Det er et perfekt eksempel på at nogle har ægteskabsproblemer, og så tror at vi kan hjælpe,' sagde han til mediet.

Amber Lewis sidder nu i fængslet i Elmore County. Hendes kaution er sat til næsten 120.000 kroner.

Også hendes mand kan se frem til en sigtelse på grund af nakotikaen, der blev fundet i hjemmet.

Endelig slipper den kvinde, der ventede uden for huset, ikke for en straf. Hun har nemlig løjet for ordensmagten.