Hun har gjort det over 20 gange tidligere, og nu forsøger hun atter en gang. Charles Manson-klanens yngste medlem, Leslie Van Houten på 69 år, søger igen om prøveløsladelse.

Hun sidder for øjeblikket fængslet på livstid, men hun har onsdag en høring om prøveløsladelse ved det californiske statsfængsel for kvinder, California Institution for Women. Det skriver avisen New York Post.

To gange tidligere har hendes ansøgninger resulteret i egentlige høringer, senest i 2017, men hendes advokat Rich Pfeiffer forventer sig ikke meget af forsøget denne gang: »Det er meget usædvanligt, hvis hun får en prøveløsladelse,« siger Rich Pfeiffer.

I USA er det yderst sjældent, at livstidsdømte kan blive løsladt eller prøveløsladt fra deres domme.

På dette arkivfoto fra 28. juni 2002 ses Leslie Van Houten (til højre) da hun ankommer til retten for at høre om hendes ansøgning om prøveløsladelse. Foto: Reuters / Damian Dovarganes

Van Houten har ellers gjort, hvad hun kunne for at imponere panelet, der skal tage stilling til hendes ansøgning.

Hun har været eksemplarisk i fængslet, hvor hun har taget en uddannelse i rådgivning og givet andre indsatte råd.

Det er første gang, guvernør Gavin Newsom får en chance for at beslutte sig for, om Van Houten skal sættes på fri fod.

Hans forgænger Jerry Brown nægtede to gange at sætte Van Houten fri. Der var stadig for meget at bebrejde hende for i forbindelse med drabene i 1969 på den velhavende købmand Leno LaBianca og hans kone, Rosemary.

Den dræbte skuespiller Sharon Tates søster, Debra Tate, vil også være til stede ved den seneste høring. Foto: Reuters / DAMIAN DOVARGANES

Dengang var Leslie Van Houten 19 år gammel, og hun tog aktivt del i mordene på de to. Det skete dagen efter, at andre kultmedlemmer dræbte den gravide skuespiller Sharon Tate og fire andre i Los Angeles.

Søsteren til Sharon Tate, Debra Tate, vil overvære onsdagens høring. Hun er overbevist om, at Van Houten stadig er farlig.

Ved den sidste høring beskrev Van Houten sin barndom som besværlig. Hun var helt knust, da hendes forældre blev skilt, mens hun kun var 14 år. Kort tid efter begyndte hun at tage stoffer.

Hun mødte Charles Manson, som boede i udkanten af Los Angeles og havde rekrutteret en 'familie', som kunne hjælpe ham i en såkaldt racekrig. Den startede han selv ved at begå en stribe tilfældige men skrækkelige mord.

Massemorderen Charles Manson døde i 2017, mens han endnu afsonede sin livstidsdom. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation

Van Houten siger selv, at hun og flere andre medlemmer af kulten dræbte LaBianca-ægteparret. De skar Leno LaBiancas krop op og smurte hans blod på væggene.

Ingen af dem, der deltog i mordene på LaBianca-parret, er blevet prøveløsladt.

Charles Manson døde i 2017 af naturlige årsager, mens han afsonede sin livstidsdom.

For første gang har et løsladelsesnævn anbefalet, at et af kultmedlemmerne - Bobby Beausoleil - sættes på fri fod. Han er dømt for drabet på musikeren Gary Hinman.