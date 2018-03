Grundlæggeren af en amerikansk kult-lignende gruppe, der havde hovedsæde i Albany, New York, er blevet anholdt og tiltalt for blandt andet at have grundlagt et hemmeligt samfund, hvor kvinder blandt andet blev brændemærket med hans initialer og skulle opføre sig som mandens slaver.

Det oplyser statsanklageren i New York i en pressemeddelelse, ligesom flere amerikanske medier, heriblandt New York Post og New York Times har beskrevet sagen.

Manden blev anholdt søndag i en luksusvilla uden for Puerto Vallarta i Mexico, og er siden blev deporteret af mexicanske myndigheder, oplyser statsanklageren. Den 57-årige mand er blandt andet sigtet for sexhandel og for at tvinge kvinder til at agere som hans slaver. Han skal torsdag for retten i Texas.

'Den sigtede skabte et hemmeligt samfund af kvinder, som han havde sex med og brændemærkede med sine initialer, og tvang dem med truslen om at frigive deres meget personlige oplysninger og fratage dem deres aktiver,' udtaler statsanklager Richard P. Donoghue i pressemeddelelsen.

Anholdelsen er sket efter en intens efterforskning begået af FBI i samarbejde med blandt andet mexicansk politi, og ifølge den ansvarlige FBI-chef William Sweeney er der tale om en 'gruopvækkende' sag.

'Han viste et modbydeligt magtmisbrug i sine bestræbelser på at nedbryde og manipulere kvinder, som han betragtede som sine sexslaver, siger han i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Han deltog angiveligt i forfærdelige handlinger, hvor han mærkede og brændte dem i samarbejde med andre kvinder, der opererede inden for dette uortodokse pyramidespil. Disse alvorlige forbrydelser mod menneskeheden er ikke kun chokerende, men foruroligende for at sige det mildt, og vi sætter en stopper for denne tortur i dag,' lyder det fra FBI-chefen.

Med de 'uortodokse pyramidespil' hentyder William Sweeney til, hvordan den sigede ifølge anklageskriftet lokkede kvinder til at betale tusindvis af dollars for bestemte kurser hos ham.

Ifølge anklageskiftet i sagen har den sigtede gennem 20 år opbygget det, han selv har kaldt selvhjælps-workshops under organisationen Nxivm, der er baseret i Albany, New York men også har afdelinger flere steder i USA, mexico, Canada og Sydamerika.

Det er ikke første gang, at sagen om netop Nxivm har været beskrevet i medierne. I oktober udgav New York Times en artikel, der beskrev, hvordan kvinder blev brændemærket på deres kønsdele, og siden flygtede den nu tiltalte mand til Mexico.