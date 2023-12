Amerikansk krigsskib har nedskudt en drone, som blev affyret fra en del af Yemen, der er styret af houthier.

Et krigsskib fra den amerikanske flåde har onsdag nedskudt en drone, der blev affyret fra en del af Yemen, som er kontrolleret af iranskstøttede houthi-oprørere.

Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando.

Houthierne, der styrer meget af Yemen og er del af en såkaldt "modstandsakse" mod Israel, har affyret en række droner og missiler siden 7. oktober.

Det var der, at Hamas angreb Israel, som efterfølgende har gengældt angrebet med voldsomme bombardementer og en invasion af Gaza.

Ifølge centralkommandoen var det en iranskfremstillet drone af typen KAS04, der blev skudt ned.

- Selv om dets intentioner er ukendte, havde dronen kurs mod krigsskibet, lyder det i en udtalelse fra centralkommandoen.

Krigsskibet var i færd med at eskortere et olieskib fra den amerikanske hær og et skib, der under amerikansk flag sejlede med militærudstyr.

Ingen soldater kom til skade, mens der heller ikke er sket skade på de amerikanske fartøjer.

Den amerikanske flåde nedskød adskillige droner affyret fra Yemen 23. november, en drone 15. november og både missiler og droner 19. oktober.

Houthierne har skudt en amerikansk drone ned tidligere denne måned.

Drone- og missilaffyringerne samt nedskydningerne er relateret til kampene mellem Israel og Hamas

Efter Hamas' angreb har Israel gennemført angreb mod Gaza, der ifølge myndighederne i enklaven har kostet knap 15.000 mennesker livet - størstedelen af dem er civile.

De mange civile dødsfald har fremprovokeret omfattende vrede i Mellemøsten og virket som en drivkraft for angreb mod amerikanske styrker i regionen og mod Israel.

Israel har oplevet droner og missiler affyret fra Libanon og Yemen, mens amerikanske styrker i Irak og Syrien har været mål for en række angreb, der har såret dusinvis af amerikanske soldater.

/ritzau/AFP