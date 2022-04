Rusland er praktisk talt statsbankerot, konstaterer amerikansk kreditinstitution i et notat.

Det skyldes ifølge Standard & Poor's, at Rusland ikke afdragede på landets udenlandske gældsposter den 4. april. I stedet forsøgte Rusland at tilbagebetale gæld, der skulle betales i dollars, i landets egen valuta, rubler.

Det rapporterer CNN.

Det har fået Standard & Poor's til at nedgradere bureauets kreditvurdering af Rusland til 'selective default', fordi der altså er tale om en selvvalgt manglende betaling.

Moskva har nu 30 dage fra 4. april til at betale afdrag og renter, men Standard & Poor's forventer ikke, at man vil konvertere til dollar, da sanktioner fra Vesten underminerer både villighed og evne til at opfylde forpligtelserne.

Hvis det ikke lykkes at afdrage på gælden i begyndelsen af maj, vil det være første gang, at det sker i mere end 100 år. Senest skete det, da Vladimir Lenin, der er tidligere sovjetisk statsleder, afviste at betale af på gæld optaget af sine forgængere.

Ifølge CNN har Rusland ikke adgang til 315 milliarder dollar af sine reserver i udenlandsk valuta på grund af vestlige sanktioner efter invasionen af Ukraine.

I sidste uge tillod USA, at Rusland benyttede en del af de indefrosne dollar-indeståender til at betale tilbage til udvalgte kreditorer, men amerikanerne har efterfølgende blokeret russisk adgang til midler i det amerikanske banksystem.

En nedjustering af et lands kreditvurdering betyder i praksis, at den rente, man skal betale ved optagelse af nye lån – hvis man kan få lov at låne – vil være højere.

I Rusland lover regeringen handling.

»Vi vil sagsøge, for vi gjorde alt det nødvendige for, at investorer kunne modtage deres betalinger,« siger finansminister Anton Siluanov ifølge CNN til den russiske avis Izvestia.

»Vi vil vise retten beviser på vores betaling for at bekræfte vores indsats for at betale i rubler, ligesom vi gjorde i udenlandsk valuta. Det bliver ikke en simpel proces,« siger Anton Siluanov.

Det fremgår ifølge CNN ikke, hvem man har tænkt sig at sagsøge.

Det russiske finansministerium oplyste onsdag, at man måtte benytte rubler til at dække betalinger på 649,2 millioner dollar til udenlandske kreditorer, da en bank fra Vesten havde afvist at udføre betalingsinstruks fra Rusland.

»For at opfylde sine forpligtelser var Rusland derfor tvunget til at finde en russisk finansinstitution, som kunne foretage den nødvendige betaling,« lød det ifølge Dagbladet ved den lejlighed.

Det betyder i praksis – mener Standard & Poor's – at Rusland har misligholdt gælden og dermed i realiteten er statsbankerot. Det afvises af Rusland.