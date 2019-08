»Hej, hvordan går det? Bare slap af. Jeg er her er for at købe dit land!«

Den amerikanske komiker og tv-vært Conan O'Brien er landet i Grønland, hvor han på landingspladsen bliver modtaget af grønlændere.

Han har sat sig for at være forhandler for USA, hvor et af hans tricks i ærmet er et bytte mellem eksempelvis staten Florida for Grønland.

Og han tager ikke et nej for et nej. Så når statsminister Mette Frederiksen (S) siger, Grønland absolut ikke er til salg, så mener hun faktisk noget helt andet, mener han.

»Er der noget, jeg har lært af at se programmer om ejendomssalg, så er det, at 'Ikke til salg' er en del af et klassisk spil. Grønland er så absolut klar til salg!« siger O'Brien i hans show på kanalen TBS.

Satiren kommer efter USA's præsident Donald Trump i flere vendinger åbent har luftet ideen i forbindelse med hans besøg til Danmark d. 2-3. september.

Et besøg han dog har aflyst, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) har afvist, at Grønland overhovedet kan købes.

Komikeren er blandt andet kendt for showet 'Late Night with Conan O'Brien'. Han laver lige nu optagelser til programmet 'Conan Without Borders: Greenland' på Grønland.