Først kvalte han sin kone. Derefter smed han liget i en dam. Efter lige at have lagt klippestykker i lommerne for at holde liget nede.

Anklagerne i sagen mod en velrenomeret læge fra Boston er ikke i tvivl. Han har ombragt sin hustru.

Den 58-årige Ingolf Tuerk var ellers en prominent urolog, men har stået tiltalt for mord på sin hustru, den 45-årige Kathleen McLean.

Søndag tilstod han drabet, og han fortalte betjentene, at de kunne finde hendes lig i en dam nær parrets hjem i Boston, USA, rapporterede Boston Globe. Kathleen McLeans krop var nøgen fra livet og opad, da hun blev bjerget.

Den 58-årige Ingolf Tuerk dræbte sin 45-årige hustru Kathleen McLean, og smed liget i en dam.

Mandag stod Tuerk foran en dommer, og han erklærede sig ikke skyldig i mordet. Men dommeren bestemte, at han skulle blive i fængsel, uden at der kan stilles kaution.

Ifølge anklagerne mistænkte de, at han havde kvalt sin kone efter at være blevet voldsom ophidset i en brandert torsdag aften. Det skriver webavisen MassLive.

Ingolf Tuerk var et tidligere medlem af Østtysklands tikampmandskab ved de olympiske lege i Moskva i 1980. Han havde tidligere været fysisk over for sin kone, og hun ville skilles fra ham. McLean fået lavet et polititilhold mod sin mand i sidste måned - men hun ombestemte sig og forsøgte at få det stoppet. Det skriver New York Post.

Dagen før mordet havde en dommer bedt Tuerk om at holde sig fra hende.

Ingolf Tuerk og Kathleen McLean, Foto: Facebook / Kathleen McLean

Fredag indtelefonerede han til politiet, at hans kone var forsvundet. Ifølge anklagerne blev han selv fundet i et hotelværelse med snitsår på håndledene, armene og benene. Det blev også fundet en sprøjte i nærheden, rapporterer NBC-TV.

Det var således en særdeles ramponeret kirurg, der søndag fortalte, hvor politiet kunne finde liget af hans kone.

Han var specialist i robotkirurgi og var chef for afdelingen på det lokale hospital, men han blev fyret i februar for at have forhandlet sig til en aftale med myndighederne.

En sag om fusk med medicinregninger blev klaret med en bøde på en million kroner.