Den amerikanske kendis-advokat Michael Avenatti, som blandt andet repræsenterede pornostjernen Stormy Daniels, da hun sagsøgte Donald Trump, er nu selv havnet i fedtefadet.

Han er mandag blevet anholdt, fordi han er sigtet for at forsøge at afpresse Nike for 20 millioner dollars, skriver CNBC.

Anklagerne mod Michael Avenatti kommer kun en time efter, han selv havde indkaldt til pressemøde, hvor han ville fremlægge anklager mod Nike.

CNBC skriver, at det pressemøde angiveligt var del af en større plan, der skulle presse Nike til at sende 20 millioner dollars ned i lommen på ham selv og en medsammensvoren.

Michael Avenatti skal angiveligt have truet Nike med at skade deres ry aftenen før, deres kvartalsregnskab blev offentliggjort, hvis ikke de betalte penge.

I en telefonsamtale med advokater fra Nike skulle have truet med at slagte Nikes markedsværdi med flere millioner dollars, hvis ikke de betalte ham 20 millioner dollars.

Det ville han gøre ved at fremsætte anklager mod flere ansatte i Nike.

Avenatti fremstilles mandag for en dommer ved retten i Los Angeles.