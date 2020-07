Den amerikanske Fox News-journalist Dan Springer blev mandag fanget i sin bil i Seattle af demonstranter.

Situationen opstod, efter han angiveligt havde skubbet en kvindelig Black Lives Matter-demonstrant. Du kan se optrinnet til selve episoden nederst i artiklen.

Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Hændelsen fandt sted blot få timer efter og kun et par meter væk fra det sted, hvor to sorte teenagere blev skudt, fordi de forsøgte at gennembryde en barrikade under en protest i byen.

Foto: LINDSEY WASSON Vis mere Foto: LINDSEY WASSON

Dan Springer skulle ifølge mediet have skubbet den kvindelige demonstrant, da han var på arbejde for tv-stationen. Skubberiet blev derefter startskuddet til en større diskussion med flere demonstranter midt på gaden, skriver mediet.

Herefter valgte tv-journalisten at gå tilbage til sin bil flankeret af sine sikkerhedsvagter, mens demonstranterne fulgte efter. Situationen eskalerede dog yderligere.

For efterfølgende valgte omkring 50 demonstranter at blokere for køretøjet, mens nogle sprang op på bilen og krævede, at Dan Springer skulle komme ud og undskylde for sin opførsel.

Det nægtede han dog, og efter at han havde siddet og ventet i sin bil i 20 minutter, forlod demonstranterne stedet, hvorefter den kendte tv-journalist skyndte sig væk.

Over for Daily Mail har Nancy Harmeyer, der er talsperson for Fox News, forklaret, hvordan det var demonstranterne, der i første omgang henvendte sig til Dan Springer under en direkte nyhedsudsendelse.

Og hun slår samtidig fast, at hverken Dan Springer eller resten af Fox News-medarbejderne på stedet har gjort fysisk skade på demonstranterne:

»På intet tidspunkt var de (Fox News-medarbejderne, red.) fysiske over for demonstranterne.«

Flere vidner har dog ifølge mediet fortalt, hvordan Springer skubbede kvinden og startede hele optrinnet.