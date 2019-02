Den 24-årige kvinde Hoda Muthana forlod i 2014 sit hjem i den amerikanske stat Alabama for at slutte sig til terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien.

Nu siger hun, at hun begik en kæmpe fejl, og bare ønsker at vende hjem, men fra USA's side er der ingen kære mor.

Onsdag meddelte den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, at Hoda Muthana ikke vil blive lukket ind i USA igen.

'Frøken Hoda Muthana er ikke amerikansk borger, og hun vil ikke blive tilladt adgang til USA. Hun har ingen juridiske rettigheder, intet gyldigt amerikansk pas eller nogen form for visum til USA. Vi fortsætter med at fraråde amerikanske statsborgere på det kraftigste at rejse til Syrien,' skrev Mike Pompeo i en udtalelse.

Hoda Muthanas advokat siger derimod, at udenrigsministeriet tager fejl, da Muthana blev født i USA og derfor er statsborger i landet, skriver The Guardian.

Grunden til, at der er opstået tvivl om, hvorvidt Hoda Muthana i virkeligheden er amerikaner, er, at hendes far oprindeligt kommer fra Yemen, hvor han i mange år fungerede som diplomat for USA.

Men pigen blev angivelig født måneder efter, at han stoppede i arbejdet.

Advokaten fortæller desuden, at den tidligere IS-brud har haft et amerikansk pas.

Hoda Muthana postede et billede på Twitter kort tid efter, at hun tilsluttede sig Islamisk Stat, hvor man kunne se flere kvinders hænder holde på både amerikanske, britiske, canadiske og australske pas. I teksten til billedet stod der 'Bål snart, ingen grund til at bruge disse længere'.

Tidligere på ugen kom det frem, at en anden tidligere brud for Islamisk Stat fik afvist sit ønske om at komme hjem til London, hvor hun boede inden rejsen til Syrien.

Kvinden, som er 19 år gammel, ønsker at komme tilbage til London med sin nyfødte søn, som hun har fået med en kriger for Islamisk Stat.

Storbritannien har afvist hendes ønske om at vende hjem og har dermed på linje med USA besluttet at tage statsborgerskabet fra kvinden. Begge kvinder befinder sig lige nu i flygtningelejre i Syrien.