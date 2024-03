De amerikanske forbrugerpriser steg med 3,1 procent på årsbasis i januar. Det var en smule højere end ventet.

Inflationen faldt i USA i januar måned, men ikke så meget som ventet.

Forbrugerpriserne steg på årsbasis med 3,1 procent, og det var 0,3 procentpoint lavere end i december.

Analytikere havde imidlertid forventet en inflation på 2,9 procent, og derfor er tallene et udtryk for, at amerikansk økonomi fortsat har pæn fart på.

Hvad angår kerneinflationen - hvor energi- og råvarepriser er trukket ud af regnestykket - udgjorde den 3,9 procent.

Det er samme facit som i december. Her havde analytikere også forventet et svagt fald.

Ifølge Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, er tallene et udtryk for, at inflationen fortsat ikke er under kontrol i USA.

Samtidig stiger beskæftigelsen, og lønvæksten er tiltagende, ligesom boligpriserne også er opadgående.

- Rækken af stærke økonomiske nøgletal fra USA trækker i retning af at forsinke den længe ventede rentenedsættelse fra den amerikanske centralbank.

- Som tingene ser ud nu, så forventer vi tidligst, at en renteforhøjelse kan komme på tale i juni, skriver han i en kommentar.

Den amerikanske centralbank (Fed) har et mål om, at inflationen på sigt skal ned på to procent.

- Derfor er konklusionen på trods af dagens inflationstal fortsat, at Fed ikke kan være helt tilfreds endnu.

- Vi har også meget svært ved at se de gode argumenter for, at Fed skulle kunne sætte renten ned på den korte bane, siger Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, i en kommentar.

Ifølge MarketWire reagerer markederne negativt på de nye nøgletal.

De amerikanske aktiefutures falder, ligesom det danske C25-indeks på kort tid også faldt med 0,4 procentpoint.

Samtidig stiger både markedsrenterne og dollarkursen.