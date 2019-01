En amerikansk dreng på tre år fra North Carolina, der har været forsvundet i over to døgn, er blevet fundet i live i en skov torsdag aften.

Casey Hathaway forsvandt fra sin bedstemors baghave tirsdag eftermiddag, men han meldes torsdag ved godt mod og er blevet kørt på hospitalet for at blive undersøgt, skriver avisen New York Post.

Historien minder på mange måder om det, der skete for den ligeledes treårige Holger, som i marts 2011 blev fundet i live efter at have været forsvundet i over et døgn på en spejdertur med sine forældre i en nordjysk skov.

Den amerikanske dreng blev fundet af politiet, indviklet i en tornebusk ikke langt fra, hvor han sidst var blevet set.

Casey Hathaway blev fundet i live takket være indsatsen fra hundredevis af frivillige. Foto: Craven County Sheriffs Office Vis mere Casey Hathaway blev fundet i live takket være indsatsen fra hundredevis af frivillige. Foto: Craven County Sheriffs Office

Politiet handlede ud fra et tip og fandt drengen, der kaldte på sin mor, sagde politiet på en pressekonference torsdag aften.

»Han har det godt. Han er oppegående og taler. Han har allerede spurgt, om han må se Netflix - så han er helt fin,« sagde hans mor, Brittany Hathaway, på pressekonferencen, efter at hendes barn var fundet.

»Tak, alle sammen, for at rykke ud. Alle de bønner. De betyder så meget,« tilføjede drengens far, Chris Hathaway.

Casey Hathaway var igang med at lege med to andre børn, da han forsvandt.

Hans bedstemor ledte først efter ham i 45 minutter, inden hun kom ind med de to andre børn, siger politiet.

Over 400 mennesker fra området var i gang med eftersøgningen af den lille dreng - og de stoppede først, da han blev fundet i live torsdag aften.

Ifølge det lokale politi var det de mange mennesker, der skulle takkes, efter man fandt drengen.

»Det var folk, der gav os tips, og redningsholdene og alle, der var i gang med at lede,« sagde Chip Hughes, der er sheriff i Craven County.