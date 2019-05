De fleste flygtede ved synet af den svært bevæbnede gerningsmand. Men den 21-årige miljøstuderende, Riley Howell gjorde det modsatte.

Han angreb den svært bevæbnede 22-årige gerningsmand Trystan Andrew Terrell med de bare næver.

Mens Riley Howell forsøgte at vriste våbnene fra Terrell, der også er studerende ved University of North Carolina, slap de øvrige elever ud af klasseværelset, der før var fyldt til sidste plads.

Men før politiet ankom og anholdte gerningsmanden, blev Riley Howeell ramt på klods hold. Og han døde på stedet.

Trystan Andrew Terrell (22) blev tacklet og anholdt. Men han nåede at dræbe to og såre fire. Hans motiv er stadig ukendt. Foto: HANDOUT - Reuters Vis mere Trystan Andrew Terrell (22) blev tacklet og anholdt. Men han nåede at dræbe to og såre fire. Hans motiv er stadig ukendt. Foto: HANDOUT - Reuters

Flere studerende blev såret og yderligere en elev blev dræbt.

Men ifølge byen Charlottes politichef kunne det var været langt værre.

»Riley Howell er en helt, ingen tvivl om dén sag. Hvis ikke det havde været for hans mod, ville mange flere have mistet livet i dag,« sagde politichef Kerr Putney fra Charlotte-Mecklenberg Police Department ved en efterfølgende pressekonferrence.

Skyderiet startede ved 17-tiden lokal tid i et fyldt klasseværelse.

Panikken spredte sig hurtigt på University of North Carolina i byen Charlotte. Foto: LOGAN CYRUS - AFP Vis mere Panikken spredte sig hurtigt på University of North Carolina i byen Charlotte. Foto: LOGAN CYRUS - AFP

Blandt de overlevende er Riley Howells kæreste igennem seks år, Lauren Westmoreland.

Hun fortæller til CNN, at Riley Howell var fast målmand på sit High School-fodboldhold.

»Måske brugte han sine fodboldtalenter til at tackle gerningsmanden. Riley var min helt og nu er han også min engel,« sagde Lauren Westmoreland til CNN.

Politiet har endnu ikke afsløret motivet bag USAs seneste skoleskyderi. Men det er i år tyve år siden 13 elever og lærere mistede livet ved massemordet på Columbine High school i Littleton, Colorado.

Riley Howell døde, da han stoppede skolemorderen Foto: Facebook Vis mere Riley Howell døde, da han stoppede skolemorderen Foto: Facebook

Siden dengang er er over 500.000 amerikanere blevet dræbt af skydevåben.