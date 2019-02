Guvernør i den amerikanske delstat Virginia, Ralph Northam, undskylder til offentligheden, efter hans årbog tilbage fra 1984 er dukket frem i mediernes søgelys. I årbogen kan man se et foto af mænd i racistiske kostumer.

»Jeg er utrolig ked af den beslutning, jeg traf dengang ved at fremstå, som jeg gjorde. Jeg er ked af at have såret nogle mennesker dengang og nu,« siger han i en officiel erklæring ifølge BBC.

Afroamerikanske politikere har kaldt billedet for ’afskyeligt’, og republikanere har efterfølgende opfordret demokraten til at træde af.

Billedet viser en mand farvet sort i ansigtet og en anden mand iklædt Ku Klux Klan tøj på en side i årbogen sammen med andre fotos af politikeren og personlige informationer.

BREAKING: Gov. Ralph Northam yearbook page shows blackface and Klan photohttps://t.co/6A89ejp5Ho — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) 1. februar 2019

Guvernøren var på det tidspunkt 25 år.

Ku Klux Klan er en højreekstremistisk organisation i USA. Den udøver hvid magt, racisme og antisemitisme og homofobi.

Klanen blev oprettet ca. otte måneder efter den amerikanske borgerkrig i 1861-1865 med henblik på at fratage sorte amerikanere deres nyerhvervede borgerrettigheder, som f.eks. stemmeret.

Den hemmelige forening søgte at opnå sit mål gennem terror mod den sorte befolkning i form af bortførelser, mishandlinger og drab.

Guvernøren ses her sammen med Obama tilbage i 2017, før det kom frem, at guvernøren tidligere har støttet Ku Klux Klan. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Guvernøren ses her sammen med Obama tilbage i 2017, før det kom frem, at guvernøren tidligere har støttet Ku Klux Klan. Foto: JONATHAN ERNST

Medlemmerne var iført hvide kapper og hætter, som også fremgår af billedet fra årbogen.

Ralph Northam blev valgt som guvernør tilbage i 2017. I dag afviser han at være tilhænger af Ku Klux Klan:

»Den opførsel passer ikke med, hvem jeg er i dag og de værdier, jeg har kæmpet for i min hidtidige karriere. Jeg forstår også, at det vil tage tid og kræfter at hele den skade, jeg har forårsaget. Jeg er klar til at påtage mig den opgave,« siger guvernøren, der i samme erklæring undskylder for sin opførsel i fortiden.

»Jeg tager det fulde ansvar for mine hidtidige handlinger og er klar til at genvinde jeres tillid ved hårdt arbejde,« siger han.