Ifølge en amerikansk general styrer USA direkte mod en krig mod Kina.

I et notat, som ABC News har fået fat i, skriver Michael Minihan, der er general i det amerikanske luftvåben, at han forventer, at Kina i 2025 vil forsøge at indtage Taiwan. Det skriver Bild.

Fredag forberedte Minihan de 107.000 soldater, han har under sig, på en kommende krig.

»Jeg håber, at jeg er forkert på den, men jeg har på fornemmelsen af, at vi kommer til at kæmpe i 2025,« skriver han i notatet.

Hvis Kina rykker ind i Taiwan, er USA nødt til øjeblikkeligt at komme dem til undsætning, mener den firestjernede general, hvis ansvar er mobiliteten i det amerikanske luftvåben.

Generalen mener, at den indenrigspolitiske situation i Kina netop nu kan gøre, at kineserne snart blæser til angreb. Xi Jinping har netop sikret sig sin tredje periode som leder, og han har oprettet et såkaldt krigsråd. Der skal være valg i Taiwan næste år, og dette vil han også kunne bruge som anledning til at reagere.

I Pentagon har man dog reageret skarpt på Minihans drastiske udmelding:

»Disse kommentarer er ikke repræsentative for forsvarsministeriets holdning til Kina-spørgsmålet,« siger en talsmand.

Minihan er dog ikke den eneste, der tror, at en krig mod Kina stort set er uundgåelig. Også efterretningstjenesten CIA har tidligere været ude at advare.

Umiddelbart efter sit genvalg i Kina beordrede Xi Jinping, at landets soldater skulle gøre sig parat til en hvilken som helst krig.

I september lovede den amerikanske præsident, Joe Biden, at hans soldater ville kæmpe mod kineserne, hvis de invaderer Taiwan.