Hvis man har aktier i amerikanske virksomheder, ser man ikke med positive øjne på den seneste udvikling i VIX-indekset.

Indekset, der også kaldes 'frygtindekset', er nemlig oppe på det højeste niveau siden juni.

Det skriver Finans.

Og hvad er så det såkaldte VIX-indeks?

Jo, det er et indeks, der i store træk beskriver nervøsiteten og usikkerheden på aktiemarkedet i USA, og når tallet er højt, som det er tilfældet nu, er det altså et tegn på, at der er tegn på aktiepanik.

Det er, ifølge Finans, stigningen i coronasmittede, en manglende afklaring om en ny amerikansk hjælpepakke og frygten for en recession, der får indekset til at stige.

Og det er altså vel at mærke kun få dage, før det amerkanske valg løber af stablen.

Selvom VIX-indekset er det højeste i flere måneder, er det stadig en del lavere end i marts, hvor frygten for coroanvirussen skabte panik på aktiemarkedet.