Rusland har ikke kun tabt 'strategisk'.

Det har også tabt 'operationelt' og 'taktisk' – foruden at betale 'en enorm pris' på slagmarkerne.

Sådan lyder det i hvert fald fra den amerikanske forsvarschef og øverste general, Mark Milley, når han sætter ord på situationen i det krigshærgede Ukraine her snart et år efter, at den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin invasion af nabolandet.

Det skriver CNN.

»Putin troede, han hurtigt kunne besejre Ukraine, splitte Nato-alliancen og agere ustraffet. Han tog fejl,« fortalte Mark Milley tirsdag på et pressemøde i Bruxelles, hvor han – sammen med USAs forsvarsminister, Lloyd Austin – var til et møde i Ukraine Defense Contact Group for at diskutere den løbende støtte til Ukraine.

»Ukraine forbliver frit, det forbliver uafhængigt. Nato og denne koalition har aldrig været stærkere, og Rusland er nu en global paria,« sagde den amerikanske forsvarschef.

Videre forklarede han, at 'verden er inspireret af ukrainsk tapperhed og modstandskraft':

»Kort sagt; Rusland har tabt – det har tabt strategisk, operationelt og taktisk, og det betaler en enorm pris på slagmarken,« forklarede Milley videre.

Derudover tilføjede han, at det internationale samfund vil 'fortsætte med at støtte Ukraine med udstyr og andet, det har brug for til at forsvare sig selv', indtil Putin 'afslutter sit valg om krig'.

Putin indledte sin krig i Ukraine den 24. februar sidste år.