En kinesisk luftballon på størrelse med tre busser skaber stor debat i USA, og nu er endnu en tilsyneladende på vej.

Ifølge Sky News siger generalen Pat Ryder, der er talsmand for Pentagon:

»Vi får rapporter om en luftballon, der er på vej henover Latinamerika. Vi er i øjeblikket ved at undersøge, om det er endnu en kinesisk luftballon.«

Til den amerikanske tv-station ABC News fortalte en højtstående embedsmand fra forsvarsministeriet forleden, at man før har set den slags luftballoner i USA.

»Tilfælde af den slags aktiviteter er blevet observeret igennem de seneste år,« sagde han.

Luftballonen har udløst en diplomatisk krise mellem USA og Kina, der i forvejen ikke er perlevenner.

Amerikanerne mener, at luftballonen har til formål at spionere, mens kineserne forsikrer, at den kun har civile formål som for eksempel at undersøge vejrliget.