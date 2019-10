En amerikansk forretningsmand blev tidligere denne uge kidnappet frem sit hjem tæt på vandet i byen Santa Cruz.

Nu er han blevet fundet dræbt.

Det var tidligt tirsdag morgen, at politiet modtog et alarmopkald om, at den 50-årige forretningsmand Tushar Atre var blevet taget fra sit hjem.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Helt præcist mener politiet, at Tushar Atre - der stod bag marketings- og designfirmaet AtreNet - blev bortført omkring klokken 03 'i forbindelse med en forbrydelse'.

Han blev sidst set stige ind i en hvid BMW.

Nogle timer senere oplyste Santa Cruz County Sheriff's Office i et opslag på Facebook, at man havde dårligt nyt i sagen:

'Vi har triste nyheder, da vi har fundet bilen, der blev sat i forbindelse med denne sag, sammen med en død person,' lød det.

Dagen efter - onsdag - kom politiet med endnu en opdatering:

'Desværre er liget, som blev fundet, nu identificeret som 50-årige Tushar Atre.'

Efterforskningen af sagen pågår endnu - og der er ikke meldt noget ud om mistænkte. Dog oplyser politiet, at man har en formodning om, hvad motivet kan være:

'Vi har grund til at tro, at motivet kan være et røveri,' oplyses det.