USA ønsker selv at kunne sende astronauter til Den Internationale Rumstation frem for at få hjælp af Rusland.

En amerikansk rumkapsel med en testdukke ved navn Rosie om bord er fredag morgen lokal tid sendt af sted mod Den Internationale Rumstation, ISS.

Det bekræfter holdet ved Cape Canaveral i Florida, hvor opsendingen sker.

Opsendingen skete fredag morgen klokken 6.36 lokal tid - 12.36 dansk tid.

Der er tale om en Boeing Starliner-rumkapsel, der nu er taget ud på en otte dage lang testtur til ISS og tilbage til Jorden.

Ingen mennesker er om bord i rumkapslen i denne omgang.

Ambitionen er dog, at den i fremtiden vil kunne bringe amerikanske astronauter til og fra rumstationen. I dag er amerikanerne afhængige af det russiske Sojus-fartøj, når de skal sende astronauter afsted.

Der er plads til syv astronauter i rumkapslen.

/ritzau/Reuters