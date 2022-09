Lyt til artiklen

Da en ung amerikansk far på 19 år kom ind på skadestuen med sin 1-årige søn, blev personalet mistænksomme.

Barnet var bevidstløs, og farens forklaringer hang ikke sammen.

Det skriver CNN på baggrund af et Facebook-opslag fra politichef i New Philadelphia, Michael Goodwin.

»Under den indledende efterforskning stod det klart for politiet, at der var ting i farens forklaring, som ikke hang sammen,« fremgår det af opslaget.

Da politiet konfronterede faren med hans usammenhængende historie, brød han sammen og tilstod.

»Barnet døde, efter det blev efterladt alene i en bil i omkring fem timer. Temperaturen udenfor var 30,5 grader. Under afhøringen af faren kom det frem, at det ikke var et spørgsmål om, at han havde glemt barnet, men at det var med vilje, så barnet ikke forstyrrede ham inde i huset,« skriver politichefen.

Faren blev anholdt fredag eftermiddag, og han er nu sigtet for mord, for at bringe et barn i fare og uagtsomt manddrab.

Ifølge CNN har der gennem de senere år været en stigning i antallet af børn, der dør som følge af at blive efterladt i varme biler.

2018 og 2019 satte en tragisk rekord med 53 dødsfald, og i 2022 er 22 børn afgået ved døden, efter de er blevet glemt.