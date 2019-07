»Jeg har dig.«

Det var de sidste ord, en amerikansk far nåede at sige til en af sine døtre, efter han havde kastet sig ud i havet for at redde sine børn fra den strøm, der havde fanget dem.

Sammen med sin hustru, deres fire døtre og sin svigerinde var Fred Pepperman søndag den 14. juli på ferie ved Seacrest i delstaten Florida.

Det skriver det amerikanske medie Today.

Han havde netop sat sig i sin strandstol, da han kunne se, at hans yngste datter - Grace på 16 år - var blevet fanget af strømmen i vandet.

Han tøvede ikke.

Straks løb den 53-årige mand hen til vandet og kastede sig ud i bølgerne for at komme ud til datteren.

To af Graces søstre - Olivia på 20 og Kathryn på 24 - var også sprunget i havet for at hjælpe, men de blev også fanget og trukket ned af den kraftige strøm.

Til Today fortæller Fred Pepperman svigerinde, Colette James, at Kathryn råbte på sin far om hjælp.

»Kathryn sagde: 'Far, hjælp mig', og han sagde: 'Jeg har dig',« forklarer hun og tilføjer:

»Det var de sidste ord, han sagde til hende.«

Ved at bruge alle sine kræfter lykkedes det ifølge lokalmediet WTSP for Fred Pepperman at få alle sine tre døtre op til overfladen og hen til et bræt, som et andet familiemedlem havde fragtet derhen for at hjælpe.

Men efter døtrene var kommet i sikkerhed, mistede Fred bevidstheden.

Han blev trukket og båret i land af en anden strandgæst, som forsøgte at give ham livreddende førstehjælp.

Han blev erklæret død, efter han var blevet indlagt på det lokale hospital.

Til lokalmediet WTSP fortæller Freds hustru - Julie - at hun havde mistet tre af deres døtre, hvis det ikke havde været for hendes mands mod.

»Jeg vil bare gerne have, at folk ved, at en masse fædre siger, at de ville gøre det, og han gjorde det. Det er en far,« fortæller hun ifølge People.

Samtidig fortæller svigerinden, der har oprettet en indsamling til familien, til Today, at Fred var en uselvisk mand:

»Han var en helt,« siger Colette James.

Videre forklarer hun, at der den dag på stranden blev flaget med to røde flag, men da de ikke var lokalkendte, vidste de ikke, at det betød, at havet kunne være farligt på grund af strømmen.

Hun ønsker nu at sprede budskabet om at huske at være opmærksom på strandsikkerheden.