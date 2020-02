En far til en tidligere universitetsstuderende skulle angiveligt have afpresset og misbrugt flere studerende og tvunget mindst en studerende til prostitution.

Lawrence Ray skulle have afpresset mindst fem ofre for en million dollars og udnyttet unge kvinder følelsesmæssigt, fysisk og seksuelt, uddyber anklageren i New York, Geoffrey Berman.

Det skriver CNN.

Ofrene skulle have været medstuderende til Ray Lawrences datter og være foregået i 2010, da de var teenagere.

Han præsenterede sig angiveligt selv som terapeut og blev på den måde de studerendes fortrolige, lyder det i anklageskriftet.

Derefter tvang han dem ifølge anklagen til at betale ham store summer penge og instruerede dem i at skaffe penge til ham ved at dræne deres forældres opsparing. Det blev til i alt en million dollars.

Han fik desuden en studerende til at prostituere sig selv og i et tilfælde var han voldelig mod en pige, som han bandt til en stol og næsten kvalte hende.

Lawrence Ray blev anholdt tirsdag i Pisctaway, New Jersey. Han erklærer sig ‘ikke skyldig’. Anklageren skulle angiveligt være i besiddelse af krænkende video og billedmateriale, som Lawrence Ray skulle have taget af sine ofre, og som han har brugt til at afpresse dem med.

Anklagerne mod Lawrence Ray dukkede første gang op i april, efter magasinet New York Magazine skrev en række artikler om anklagerne mod manden.