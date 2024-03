Mindst fire år skal youtuberen Ruby Franke i fængsel for børnemishandling. Præcis dom skal afgøres af nævn.

Den amerikanske youtuber Ruby Franke, der på sin kanal har rådgivet forældre om børneopdragelse, er tirsdag blevet dømt for børnemishandling i den amerikanske delstat Utah.

Det skriver mediet BBC.

Hun er blevet idømt mindst fire års fængsel og har nu 30 dage til at anke dommen.

Youtuberen er blevet dømt skyldig i alt fire forhold, som hver har en strafferamme på et til 15 år.

Hvor lang tid Franke ender med at skulle sidde i fængsel, vil blive bestemt af delstatens prøveløsladelsesnævn.

I retten sagde anklager Eric Clarke blandt andet, at to af Frankes børn, som på daværende tidspunkt var 9 og 11 år gamle, levede i "koncentrationslejr-agtige omgivelser", og at Ruby Franke udgjorde en trussel mod lokalsamfundet.

- Børnene blev regelmæssigt nægtet mad, vand, senge at sove i og praktisk talt alle former for underholdning, sagde han.

Ifølge BBC undskyldte 42-årige Franke tårevædet i retten, da hun modtog dommen.

- Jeg var så forvirret, at mørke blev til lys og rigtigt blev forkert, sagde hun.

- Jeg blev forledt til at tro, at denne verden var et ondt sted, fyldt med betjente, der kontrollerer, hospitaler, der skader, offentlige myndigheder, der hjernevasker, kirkeledere, der lyver og begærer, ægtemænd, der nægter at beskytte og børn, som har brug for misbrug, lød forklaringen fra den 42-årige mor.

I retten var også Ruby Frankes forretningspartner Jodi Hildebrandt, som modtog en identisk dom.

Ruby Franke, som er kendt for at dele kontroversielle opdragelsesmetoder, blev anholdt i august for grov børnemishandling.

Det skete, da hendes 12-årige søn flygtede fra forretningspartneren Jodi Hildebrandts hjem og bad en nabo ringe til politiet.

Naboen kontaktede myndighederne, fordi barnet angiveligt var "afmagret og underernæret med åbne sår og gaffatape omkring ben og ankler".

Drengen blev herefter anbragt på en medicinsk afdeling. Kort tid efter blev Ruby Frankes 10-årige datter fundet underernæret hjemme hos Jodi Hildebrandt.

Også datteren blev bragt på hospitalet.

I december erkendte Ruby Franke sig skyldig i at have mishandlet sine børn.

Ruby Franke startede sin YouTube-kanal i 2015, hvor hun delte videoer omhandlende hjemmeskoling af sine børn, madlavning og hverdagslivet for familien, der levede som mormoner.

I 2020 blev følgere af kanalen mistænksomme, da det i en video blev nævnt, at en af Frankes sønner var blevet tvunget til at sove i en sækkestol i syv måneder.

Ruby Franke har med sin eksmand, Kevin Franke, i alt seks børn.

/ritzau/