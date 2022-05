En amerikansk familie har forårsaget en bombetrussel i den israelske internationale lufthavn Ben Gurion. De præsenterede nemlig en ueksploderet granat ved et sikkerhedstjek.

Familien havde fået fat på granaten under et besøg ved Golanhøjderne, som Israel holder besat.

Videooptagelser af begivenheden viser folk, som i panik løber for deres sikkerhed. Det skriver BBC.

Familien fik dog lov til at gå om bord i deres fly, efter at være blevet afhørt af sikkerhedsfolk. De sagde o.k. til at familien rejste hjem.

תיעוד: בהלה בנתב"ג בעקבות חשש מחפץ חשוד. לאחר בדיקות הוכרז על חזרה לשגרה@sharonidan pic.twitter.com/pOMLp3oaeC — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2022

Israel indtog det meste af Golanhøjderne fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967. Minderne om den krig kan man stadig finde i højderne på grænsen.

Ifølge det israelske nyhedsmedie YNet så skete der det torsdag aften, at et medlem af familien fremdrog granaten fra en rygsæk, og spurgte om den kunne pakkes ned i en kuffert.

I en video kan man se masser af folk panisk råbe og flygte fra check-in området i lufthavnen. Andre ligger på gulvet midt i al forvirringen.

En 32 år gammel mand ved navn Uri blev såret under forvirringen. Han forsøgte at undslippe og blev siden bragt til hospitalet.

Der er i forvejen forhøjet sikkerhed i hele Israel, efter en serie dødelige angreb de sidste par uger.