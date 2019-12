En ung Islamisk Stat-kriger i sort tank top t-shirt er såret af en bombe i Irak.

Han er slap som en dukke og kan ikke gøre modstand.

Et kamera fra en soldats hjelm optager, hvordan delingsfører Edward Gallagher den 3. maj 2017 drejer rundt på den livløse unge mand, der ligger på jorden.

Så går kameraet i sort.

Edward Gallagher med sin kone Andrea under retssagen i juli i år, hvor han blev frikendt for anklager om mord. Foto: JOHN GASTALDO

»Så begynder han bare at dolke drengen,« lyder anklagen fra en tidligere soldaterkollega i en afhøringsvideo, som er blevet lækket til New York Times.

En anden soldat fra Gallaghers deling siger:

»Bagefter stikker han en kniv i halsen på fangen.«

Drabet på den livløse Islamisk Stat kriger er netop nu centrum for en opsigtsvækkende sag i USA.

Edward Gallagher var udsendt i blandt andet Irak. Foto: HANDOUT

Sagens hovedperson er delingsfører Edward Gallagher fra de såkaldte Grønne Baretter eller SEAL’s. Det svarer til det det danske Jægerkorps.

Soldaterne sættes ind i specialoperationer og har blandt andet dræbt Al Qaida-lederen Osama bin-Laden og for nylig Islamisk Stats leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Delingsfører Edward Gallagher er blevet hyldet af selveste præsident Trump, der har givet Gallagher sin rang tilbage. Nu beskyldes han af kolleger for at bryde krigens love ved iskoldt at dræbe en såret fange og flere civile. Edward Gallagher blev ellers i juli måned i år frikendt i seks af syv anklager om mord og mordforsøg af en militærdomstol.

»Han havde det fint med at dræbe alt, hvad der kunne bevæge sig,« siger Corey Scott, der var læge i Gallaghers deling ifølge New York Times.

»Han er vanvittig ond,« lyder det fra Craig Miller, en anden tidligere kollega fra SEAL.

Syv elitesoldater fortæller under afhøringer bragt i New York Times blandt andet, hvordan Gallagher stak den sårede fange i den sorte tank top ihjel. Drabet skulle være sket lige efter, at drengen var blevet behandlet af læger.

Sagen bliver ekstra pikant af, at en sergent under retssagen i sommer påtog sig skylden for mordet på Islamisk Stat-krigeren. Efter at have fortalt, at han havde set Edward Gallagher stikke drengen i halsen, fortalte sergenten i retten, at det var ham, som kvalte drengen af barmhjertighed.

Denne udlægning modsiges af vidneudsagnene som New York Times har offentliggjort.

Donald Trump. Foto: MARCO BELLO

Edward Gallagher holder fast i, at beskyldningerne er opspind fra utilfredse medlemmer af delingen.

»Jeg følte medlidenhed med dem. De må have følt, at det var nødvendigt at tilsværte mit navn, men konsekvenserne af deres løgne er aldrig gået op for dem,« siger han.

Ifølge planen skal Gallagher møde Trump ved et konservativt ungdomsmøde i Mar-a-Lago, Miami lørdag.

Trump har også blandet sig i sagen ved at give Gallagher den rang tilbage, som han besad, før han blev kendt

Edward Gallagher er indtil nu fundet skyldig i en enkelt anklage af miltiærdomstolen: Nemlig i at posere på et billede med et lig.