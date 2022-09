Lyt til artiklen

Rahsaan Marcus, der er bedre kendt under sit dragqueen-navn Valencia Prime, er død. Hun blev bare 25 år gammel.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder TMZ.

Valencia Prime, der stolt kaldte sig selv 'Philadelphias Plus Size Dancing Diva', kollapsede mandag aften under en optræden på Tabu Lounge og Sportsbar i byens Gayborhood.

En repræsentant for Philadelphias politi bekræfter overfor mediet, at de klokken 23:15 mandag aften modtog et opkald om en person, der var kollapset på baren.

Kort tid efter, lige før midnat, blev Valencia Prime erklæret død.

Ifølge repræsentanten er dødsårsagerne blevet fastslået som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og fedme.

I kølvandet på den tragiske hændelse har Tabu Lounge og Sportsbar delt en hyldest til afdøde, hvor de kalder hende 'en meget lysende og stigende stjerne i miljøet'.



De meddelte desuden, at de er i kontakt med hendes familie angående et fremtidigt show til ære for hende.