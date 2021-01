En føderal dommer fra Texas har midlertidigt blokeret for det midlertidige udvisningsstop, som var et tiltag af Biden-administrationen.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN og The Hill.

Det er dommer Drew Tipton, som har sat en stopper for pausen, der stammer fra en retssag indgivet af Texas justitsadvokat Ken Paxton. Den udfordrede den 100-dages pause om udvisninger, der trådte i kraft fredag.

Dommer Drew Tipton skriver i sin afgørelse: »At beslutningen er tydeligvis ikke i overensstemmelse med og, at det overstiger den myndighed, der er tillagt justitsadvokaten.«

Drew Tipton blev udnævnt af tidligere Præsident Trump til den amerikanske distriktsret for det sydlige distrikt i Texas.

Idet forslaget så dagens lys fredag, så blev der anlagt en føderal retssag mod Biden-administrationen på baggrund at standse de fleste udvisninger i de næste 100 dage.

De texanske jurister mener, at det er til skade for Texas, at man netop har sat en stopper for udvisningen, derfor er de gået imod Bidens tiltag.

Joe Biden havde ellers sat en stopper for udvisningen 22. januar.