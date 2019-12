Den blot 19-årige brite Harry Dunn blev tidligere på året dræbt i en trafikulykke, hvor en amerikansk diplomats kone førte køretøjet.

Nu er diplomatfruen, Anne Sacoolas, officielt anklaget i sagen, der har sået voldsom splid mellem USA og Storbritannien.

42-årige Anne Sacoolas kørte nemlig i den modsatte vognbane, da hun i august ramte Harry Dunn i en ulykke, der kostede den unge motorcyklist livet.

Den efterfølgende efterforskning slog hurtigt fast, at Anne Sacoolas førte køretøjet - det viser billeder fra stedet.

Derfor fik britisk politi også hurtigt fat i diplomatfruen, som forsikrede myndighederne, at hun ikke havde i sinde at forlade Storbritannien, så sagen kunne gå sin gang.

Få dage senere blev Anne Sacoolas dog med hjælp fra den amerikanske ambassade og under dække af diplomatisk immunitet fløjet til USA.

Sagen har siden fået stor medieopmærksomhed. Og Harry Dunns forældre har været meget udtalte i deres kritik af amerikanernes ageren.

»Vi væmmes og er forargede. Hvordan kan hun blive pakket ind på den måde. Jeg er vred over, at nogen kan gøre sådan noget og så stige på et fly og rejse,« sagde Harry Dunns far, Tim Dunn, tidligere til Sky News.

19-årige Harry Dunn blev dræbt i en trafikulykke, hvor han blev påkørt af en amerikansk diplomatfrue, der kørte i den forkerte side af vejen.

Sagen har siden fundet vej til de øverste lag i både den britiske og amerikanske regering.

Således har premierminister i Storbritannien Boris Johnson fortalt, at han tager sagen op med USA's præsident Donald Trump.

Ønsket er, at Anne Sacoolas immunitet bliver ophævet, så hun kan retsforfølges i Storbritannien for trafikdrabet, der fandt sted i Northamptonshire.

Og det håb fik Harry Dunns forældre da også vakt, da de i oktober var inviteret til Det Hvide Hus i Washington, hvor en embedsmand skulle se nærmere på deres sag.

Men det udviklede sig til en reel farce, da Charlotte Charles og Tim Dunn, som Harry Dunns forældre hedder, i stedet blev overrumplet af præsident Trump, som ønskede, at parret skulle 'kramme sig ud af problemerne' med Anne Sacoolas, som var i et tilstødende lokale.

I stedet besluttede forældrene at forlade Det Hvide Hus efter et kort møde med præsident Trump.

Og i et efterfølgende interview med The Guardian beskrev de oplevelsen som et 'bagholdsangreb'.

»Jeg vil ikke direkte kalde det et cirkus. Men vi var bestemt ikke klar til dette møde,« sagde Charlotte Charles dengang.

Tim Dunn og Charlotte Charles følte sig snydt, da Donald Trump overraskede dem i Det Hvide Hus.

Med dagens anklage mod Anne Sacoolas står det også klart, at man fra Storbritanniens side ønsker at få diplomatfruen udleveret til retsforfølgelse.

Den proces skal først indledes nu, og derfor står det endnu ikke klart, om det vil blive en succes, som vil kræve, at Anne Sacoolas' diplomatiske immunitet ophæves.

Men for familien Dunn er dagens anklage en succes i sig selv.

»Vi håbede. Vi har gjort det. Vi har anklagen. Det er fantastisk. Nu er det ligegyldigt, hvad der sker,« sagde Tim Dunn til Sky News.