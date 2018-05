En amerikansk diplomat i Kina har symptomer, der ifølge Mike Pompeo svarer til skader hos ansatte i Cuba.

Beijing. En ansat ved et amerikansk konsulat i Guangzhou i Kina er vendt hjem til USA med en mild hjerneskade efter en oplevelse med "unormal lyd og trykbølger".

Den ansatte fik forskellige fysiske symptomer fra slutningen af 2017 til april i år. Vedkommende er vendt hjem for at blive undersøgt nærmere. Konklusionen er, at diplomaten har en mild traumatisk hjerneskade.

Den amerikanske ambassade advarer på baggrund af episoden amerikanere i Kina.

Hvis man pludseligt oplever meget høje, gennemtrængende lyde eller mærker en underlig fornemmelse af tryk, skal man ikke forsøge at finde ud af, hvor det kommer fra, lyder det.

- Flyt dig i stedet væk til et sted, hvor lydene ikke er, lyder det i en mail fra ambassaden.

Ifølge den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, minder symptomerne om dem, som amerikanske diplomater tidligere har fået i Cuba.

Han siger, at "det soniske angreb" i Kina minder om de episoder, der fandt sted i Cuba.

I 2017 kom det frem, at 22 amerikanske diplomater og familiemedlemmer på mystisk vis har fået permanente høreskader eller hjerneskader under deres ophold i Cuba. Det skete efter oplevelser af høje lyde og fornemmelse af tryk.

USA undersøgte, om de var blevet angrebet med ultralydsenheder. Sagen førte til, at USA udviste en række cubanske diplomater.

Den amerikanske ambassade i Beijing kan dog ikke umiddelbart forbinde de to sager.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt forbinde episoden med det, der skete i Havana, men vi undersøger alle muligheder, siger en talsmand fra ambassaden til Reuters.

Nyhedsbureauet har ikke umiddelbart kunnet få en kommentar fra Kinas udenrigsministerium.

USA og Kina har startet en fælles undersøgelse af episoden i Guangzhou, som amerikanerne "tager meget alvorligt", lyder det.

Et hold efterforskere er på vej til Kina fra USA.

/ritzau/Reuters