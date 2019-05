Vælgerne kan gøre Denver, hovedstad i delstaten Colorado, til den første by i USA, der afkriminaliserer psilocybin – det aktive stof i de såkaldte 'psykedeliske svampe'.

Et vælgerinitiativ har banet vejen for det samme trick, som marihuana-tilhængerne brugte, da de fik afkriminaliseret besiddelsen af pot i 2005 i selvsamme by.

Det blev fulgt af en legalisering i hele staten i 2012, og en række stater er siden fulgt efter og har legaliseret brug og salg af marihuana.

De, der organiserer kampagnen for at gøre psilocybin legalt, siger, at deres eneste mål er at holde folk ude af fængslerne.

De havner nemlig der, fordi de prøver at klare depression, ængstelse, post-traumatisk stress og andre forhold med psilocybin-svampe.

Direktør for kampagnen er Kevin Matthews, og han fortæller, at psilocybin har hjulpet ham til at holde sig fri af depression i årevis.

Psilocybin har været ulovligt i USA siden 1960'erne. Det skriver 9news.com.au.

Den føderale regering klassificerer det som et narkotika, der ikke har nogen medicinsk brug og har et højt misbrugspotentiale.

Mindre forsøg de senere år har vist, at psilocybin kan hjælpe med at behandle angst og depression hos kræftpatienter.

'Psykedeliske svampe' har været brugt i religiøse sammenhænge i årtier takket være den kraftige effekt på det, folk oplever.

Borgmesteren i Denver, Michael Hancock, er ikke tilhænger af initiativet, men der har ikke været nogen organiseret kampagne mod det.

Bliver det vedtaget, betyder det, at brug og besiddelse af psilocybin af folk over 21 år bliver lovligt. Men det vil ikke legalisere psilocybin eller gøre salget af det lovligt.