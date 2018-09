Borgmesteren i Houston er ikke meget for en canadisk forretningsmands plan om at åbne et bordel i byen. Et bordel, hvor de ansatte alle er dukker i menneskestørrelse.

»Det er ikke den slags forretninger, som vi annoncerer efter eller søger at tiltrække,« siger borgmester Sylvester Turner.

»Helt ærligt, set fra min synsvinkel, er det ikke den slags forretninger, vi vil have i Houston,« siger han ifølge Sky News.

Borgmesteren går kraftigt mod planerne om et 'robot-horehus' i byen, hvor de trængende skal betale små 400 kroner for at have sex med en dukke.

Det er ikke nogle forrretninger Houston er interesseret i, siger borgmesteren Sylvester Tuner. Foto: Reuters / stringer

Hans reaktion kommer efter at indbyggere og borgergrupper er gået helt amok.

Manden bag horehuset med 'elskovsdukker' er Yuval Gavriel, der ejer den canadiske 'KinkySdollS'.

Han har allerede åbnet en 'elskovsrede' i Toronto, hvor kunderne får lov til at prøve varerne, før de køber en dukke. De koster mellem 13.000 og 32.000 kroner - stykket.

Planerne er store for det amerikanske marked. Gavriel har fortalt avisen Washington Examiner, at han regner med at åbne 10 butikker i USA inden 2020.

Sexdukkerne er lavet af silikone og koster mellem 13.000 og 32.000 danske kroner. Foto: JOEL SAGET

»Jeg prøver ikke på at være noget moralsk politi, men jeg har fået til opgave at sikre helbredet og sikkerheden for indbyggerne i vores by,« siger Sylvester Turner.

»Og jeg ønsker også at sikre mig, at de bestemmelser, der blev indført i 1990'erne, stadig virker på noget, vi først ser i dag.«

Sexdukkerne er også at finde i europæiske lande som Frankrig og Tyskland.

At de også kan finde vej til USA skyldes, at der endnu ikke er nogen lovgivning på området.