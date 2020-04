En buschauffør fra den amerikanske by Detroit har betalt den højeste pris for at køre med en formentlig coronasmittet kvinde. Han er død.

Buschaufføren Jason Hargrove gik live på Facebook for godt to uger siden for at beklage sig over en kvinde, der var stået på bussen, og som gentagne gange hostede - uden at dække sin mund.

Fire dage efter blev han sat i karantæne, og 1. april døde han. Det skriver Fox 2 Detroit.

»Jeg prøver på at være professionel. De vil have mig til at køre, og jeg har holdt min mund lukket, men der kommer et punkt, hvor du bliver nødt til at trække en streg i sandet og sige, at nok er nok. Jeg følte mig krænket, jeg følte mig krænket på vegne af de folk, der var på bussen, da dette skete. Der var otte eller ni mennesker ombord på bussen og stod der, da hun hostede uden at dække for sin mund,« sagde Hargrove i sin video.

Buschaufføren Jason Hargrove fra Detroit døde den 1. april efter at en kvinde hostede på han bus uden at holde sig for munden. Foto: Facebook Vis mere Buschaufføren Jason Hargrove fra Detroit døde den 1. april efter at en kvinde hostede på han bus uden at holde sig for munden. Foto: Facebook

Det er godt nok ikke til at vide med sikkerhed, om han blev smittet af den kvindelige passager, men han beder i sin video andre passagerer om at holde afstand og tage covid-19 seriøst.

»Det er alvor. I skal alle tage det alvorligt. Det er alvor. Jeg er derude, vi er derude, vi bevæger os rundt i byen, frem og tilbage og forsøger bare at gøre vores arbejde,« sagde Hargrove.

Byens borgmester, Mike Duggan, talte onsdag om, hvor stort et tab det var for Detroit at miste en mand som Hargrove:

»Enhver borger i Detroit og enhver borger i Amerika skulle se den video. For han fortæller historien om en passager, der kom ombord på bussen og hostede på ham. Jeg kan ikke forstå, hvordan du kan se videoen og ikke bryde sammen.«

»Han vidste, at han satte sit liv på spil hver eneste dag. Og så kom der en, som ikke brød sig om det. En, som ikke tog det alvorligt. Og nu er han væk,« siger Mike Duggan.

Efter den 17. marts, hvor buschaufførerne strejkede på grund af den dårlige sikkerhed, besluttede borgmesteren at stoppe med at kræve billetter, og at busserne ikke skulle åbne fordøren. Passagererne skulle i stedet stige ind ad bagdøren. På det tidspunkt var Hargrove endnu ikke blevet syg.

Torsdag annoncerede Mike Duggan så, at buschaufførerne skulle have taget deres temperatur, ligesom byen gør ved dem, som kører ambulancer.

Da Hargrove gik live på Facebook, var han ikke bekymret for, at byens bussystem stadig kørte:

»Jeg bebrejder ikke nogen. Hverken byen, borgmesteren, busselskabet, staten Michigan eller regeringen. Jeg bebrejder ikke præsidenten - jeg bebrejder den kvinde, som stod på på min bus og hostede. Det er hendes fejl. Det er folk som hende, der ikke tager dette her alvorligt, der gør, at det stadig eksisterer og stadig spredes,« sagde han.

Han kaldte kvindens handling for respektløs.