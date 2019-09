En brandmand fra New York er blevet sigtet for to mordforsøg i staten Rhode Island. I et håndgemæng uden for en bar stak han, ifølge politiet, to mænd omkring et dusin gange i nakken og på kroppen.

Den 35-årige John Decarlo fra Brooklyn var tidligt onsdag begyndt at skændes med de to ofre inde i All Stars Bar and Grill i Warwick.

Skænderiet fortsatte, da de tre mænd bevægede sig ud på parkeringpladsen, siger det lokale politi.

Politifolkene fik et opkald om balladen, og da de ankom, fandt de to af mændene, Matthew Theberge og David Ryan, begge 25 år og fra Warwick, med adskillige stiksår.

De blev straks hastet på hospitalet og rapporteres begge i stabil tilstand.

Fire andre mænd deltog også i slagsmålet, og de får alle en sigtelse for offentlig uorden.

Kilder fortæller avisen New York Post, at de fire var sammen med Decarlo, da de begyndte at skændes med de Theberge og Ryan.

»Kom med udenfor,« sagde de to mænd til Decarlo og hans kammerater, ifølge politiet. De gik med ud, men nægtede først at slås.

En af de to – enten Theberge eller Ryan – rendte op til bilen, da de var ved at køre, og bankede på vinduet. Så fik Decarlo og hans venner nok. De vendte bilen om og konfronterede parret.

Da de kom ud af bilen, havde Decarlo en lommekniv. Han stak tilsyneladende begge mænd og gav dem alvorlige stiksår.

Senere på dagen blev han anholdt. Han er blevet sigtet for to mordforsøg og i at være i besiddelse af en kniv med et blad, der er længere end 7,62 cm. Desuden er han tiltalt for offentlig uorden.

Decarlo var for retten onsdag og blev løsladt mod en kaution på godt 340.000 kroner.