'Drop jeres våben. 'Bliv hjemme, og lad være med at skyde hinanden. Vi har nemlig ikke plads til skudofrene på hospitalerne.'

Sådan lyder det noget utraditionelle budskab fra borgmesteren i den amerikanske by Baltimore, Jack Young.

Opråbet fra Young kommer efter et masseskyderi i den uroplagede by, hvor syv mennesker tirsdag blev såret.

Skyderiet falder midt under corona-krisen, som også har ramt staten Maryland, hvor Baltimore ligger, hårdt.

Situationen er så alvorlig, at borgmesteren onsdag erklærede undtagelsestilstand i byen på grund af coronavirussen.

»Jeg vil gerne understrege, hvor fuldstændig uacceptabel niveauet af vold har været på det seneste,« sagde borgmesteren på et pressemøde onsdag ifølge tv-stationen CBS Baltimore.

»Vi vil ikke tolerere masseskyderier og en stigning i kriminalitet.«

Ifølge Jack Young er hospitalerne hårdt belastet af corona-patienter, og sengene skal bruges til dem og ikke til ofre for kriminaliteten, fastslår han.

NEW | "We need those beds to treat patients," Baltimore Mayor Jack Young urged residents to put down their guns and heed orders to stay home after multiple people were shot Tuesday night amidst the coronavirus pandemic. https://t.co/A0b3SR6CGx — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) March 18, 2020

»...vi kan ikke fylde hospitalerne og deres senge med folk, som helt meningsløst er blevet skudt, for vi har brug for de senge til mennesker, som er blevet smittet af coronavirus. Og det kunne være din mor, din bedstemor eller en anden af dine pårørende. Tænk lige over det,« sagde borgmesteren.

Måske kender du Baltimore fra den berømte tv-serie 'The Wire', som blandt andet følger politiets kamp mod byens narkokriminalitet.

Og byen på den amerikanske østkyst er i sandhed hærget af bander, hård kriminalitet, drab og optøjer. Men nu har borgmesteren har fået nok. Han beder direkte de kriminelle om at lægge deres våben og følge myndighedernes opfordring om at blive hjemme.

»Til dem af jer, som ønsker at fortsætte med at skyde og dræbe folk i denne by: Vi vil ikke tolerere det, og vi skal nok få fat i jer.«