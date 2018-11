General Motors skal gennem sin største omstrukturering siden finanskrisen for ti år siden.

Den amerikanske bilfabrikant General Motors (GM) skal spare 14.700 stillinger væk i Nordamerika. Det kan medføre lukning af fem fabrikker, oplyser selskabet mandag.

Der vil både ske fyringer og blive indgået aftaler om frivillige fratrædelser.

General Motors vil skære ned på bilproduktionen, hvilket også indebærer, at selskabet vil stoppe med at fremstille modeller, der sælger for lidt eller for langsomt.

Allerede næste år vil produktionen blive indstillet på tre fabrikker i delstaterne Ohio, Michigan og Ontario. Sidstnævnte ligger i Canada.

Omstruktureringen betyder, at General Motors skærer 15 procent ned på antallet af medarbejdere i Nordamerika.

Yderligere vil selskabet lukke fabrikker i Baltimore, Maryland og Warren i Michigan.

Det er den største omvæltning, bilproducenten har været igennem, siden den blev tvunget i knæ under finanskrisen for ti år siden.

GM vil i fremtiden fokusere på elektriske og selvkørende biler.

Nedskæringerne kommer i kølvandet på, at Donald Trump i sin præsidentperiode har indført told på importeret stål fra udlandet.

Det gjorde han angiveligt for at hjælpe den amerikanske industri. Men General Motors meddeler, at det i stedet har kostet dem milliarder.

Tilbage i oktober tilbød selskabet 50.000 af sine medarbejdere i Nordamerika fratrædelsesaftaler.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, siger i en kommentar til GM's beslutning, at den canadiske regering vil gøre alt, hvad den kan, for at hjælpe familier i Ontario, der vil blive påvirket af lukningen af fabrikken.

/ritzau/Reuters