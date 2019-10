Amber Guyger dræbte sin overbo, da hun ved en fejl gik ind i hans lejlighed og troede, han var en tyv.

En tidligere politibetjent fra Texas er tirsdag ved en domstol i Dallas blevet kendt skyldig i at dræbe sin overbo i september sidste år.

Det oplyser medierne The Fort Worth Star-Telegram og CBS News.

31-årige Amber Guyger troede angiveligt, at hun var gået ind i sin egen lejlighed, da hun 6. september 2018 kom hjem fra en over 13 timer lang vagt. Ved en fejl var hun dog gået ind i sin overbo Botham Jeans lejlighed.

Han sad i sin sofa og spiste is og så tv, da Guyger kom ind i lejligheden og skød ham. Det forklarede anklager Jason Fine i sin afsluttende bemærkning.

Guyger, der var politibetjent i fire år før drabet, troede, at han var en tyv, der var trængt ind i hendes lejlighed, har hun forklaret.

Guyger er en hvid, tidligere politibetjent, mens ofret var sort.

Sagen førte derfor til flere protester i gaden - særligt da anklagere indledningsvist valgte at anklage Guyger for en mildere grad af drab. Det blev senere ændret til en strengere tiltale.

Guyger boede i lejlighed nummer 1378 i sin bygning, mens 26-årige Botham Jean boede i 1478, der ligger en enkelt etage lige ovenover.

Hun har forklaret, at hun troede, at hun var i livsfare.

- Jeg er så ked af det, så ked af det. Jeg skal leve med det her hver dag, sagde hun til juryen bestående af otte kvinder og fire mænd.

Under retssagen blev hun blandt andet spurgt, om hun forsøgte at dræbe overboen, da hun valgte at skyde ham to gange.

- Det gjorde jeg, svarede hun.

Anklagere har i øvrigt bemærket, at Guyger ikke gjorde noget særligt for at hjælpe offeret - selv efter at have opdaget sin fejl.

Sagen adskiller sig fra en række andre sager, hvor en hvid politibetjent har skudt et sort offer. Amber Guyger var således ikke i tjeneste, da hun skød overboen. Hverken forsvarer eller anklager fokuserede på race under sagen.

Guyger afventer nu strafudmålingen. Hun risikerer fængsel på livstid.

/ritzau/Reuters