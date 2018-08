En betjent fra den californiske motorvejspatrulje er blevet arresteret for at voldtage en blot 12-årig pige.

Den 35-årige Michael Richard Joslin blev arresteret mandag. Det skriver New York Post.

Det skete, efter pigens mor havde kontaktet en præst ved en lokal kirke søndag. Hun fortalte præsten, at Joslin havde forgrebet sig på pigen i et år. Det fremgår af et opslag fra sherif-kontoret i Amador County.

Politifolk kørte til Joslins hjem efter at have set de beskyldninger, kun for at høre at han allerede havde forladt stedet for at køre til sin fars hjem.

I mellemtiden var en ordre om beskyttelse af det unge offer og hendes nærmeste, blevet udfærdiget, oplyser politiet.

Lidt senere blev Joslin arresteret, blandt andet med sigtelsen at have oralsex med en person under 14 år, at gennemtrænge en under 14 med at fremmed objekt, voldtægt og fortsat sexuelt misbrug af et barn.

Nu forestår der en udersøgelse, og Michael Richard Joslin er ikke længere ansat i californiens motorvejspatrulje, siger politiet.

De påståede sexuelle misbrug er alle sket, da Joslin havde fri fra sit job. Det siger Todd Brown, der er kommandør for motorvejspatruljens Amador Area til avisen Sacramento Bee

Under en optræden i retten onsdag erklærede Joslin sig uskyldig i alle sigtelserne.

Men alligevel har dommeren udstedt en ordre, der forhindrer Joslin i at kontakte det unge offer på nogen måde. Han skal også aflevere sine våben.

På mandag skal Joslin tilbage til retten for at høre, hvor stor en kaution dommeren vil sætte.