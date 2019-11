Politibetjentene fra den amerikanske stat, Colorado, som skød og dræbte en flygtende teenager, bliver ikke tiltalt for noget kriminelt.

En jury i Colorado Springs har enstemmigt konkluderet, at betjentene i sommer var berettiget til at skyde og dræbe den 19-årige De'Von Bailey.

Han var nemlig bevæbnet med en pistol under skyderiet, der skete i august måned. Det skriver Denver Post.

Afgørelsen blev annonceret af en lokal offentlig anklager, Dan May, som fortalte at sagen 'var en forfærdelig tragedie for vores lokalsamfund.'

Her bliver teenageren ramt. Foto: Colorado Springs Police Vis mere Her bliver teenageren ramt. Foto: Colorado Springs Police

»Der er ikke nogen lette afgørelser,« fortalte May reporterne. »Jeg tror, vi havde en helt uafhængig undersøgelse og en totalt uafhængig beslutning i denne sag.«

Ifølge undersøgelser, foretaget af Denver Post, var Bailey en af 31 mennesker, der er blevet dræbt foreløbig i år efter at være kommet i klammeri med Colorados politi.

Politifolkene skød Bailey efter, at de var kommet til stedet 3. august. Det skriver New York Post.

De havde oprindelig hørt fra en borger, at en mistænkelig person med en pistol var blevet set i nærheden.

Betjentene bad Bailey og en anden mand om at holde hænderne oven over bæltestedet. Politiet skulle se, at de ikke bar nogle våben. Det viser betjentenes kropskameraer fra begivenheden.

Da en politimand nærmer sig Bailey bagfra for at undersøge ham for våben, så sprinter han afsted.

Politiet sprinter efter ham, og de råber gentagne gange til Bailey, at han skal række hænderne i vejret.

Så trækker de pistolerne og fyrer af. De rammer Bailey i ryggen, og han kollapser på stedet.

Betjentene gennemsøger ham, og de finder en pistol, der er stukket ned i hans shorts.

Drabet førte til massive protester over hele Colorado, fordi videoen trak overskrifter.

En advokat for Baileyfamilien siger, at de er 'ekstremt skuffede' over juryens beslutning.