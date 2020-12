»Hænderne ud til siden. Røg dig ikke!«

Betjenten har en lommelygte i venstre hånd og en pistol i højre. Den retter han mod en sort mand, der ligger livløs på gulvet i en garage.

Hans åndedræt er heftigt, og han hiver efter vejret.

Sekunderne forinden har den sorte mand stået i garageporten og holdt sin mobiltelefon frem for betjenten.

Billederne af 47-årige Andre Hills sidste minutter i live er optaget af betjenten Adam Coys krops-kamera.

De har nu kostet ham jobbet, fordi politidirektøren i Columbus, Thomas Quinlan, har konkluderet, at Coy har gjort sig skyldig i en »unødvendig brug af dødelig magt.«

Det skriver flere medier, blandt dem Reuters, AP og CNN.

Coys var indtil mandag i denne uge betjent i Columbus, Ohio.

Natten til 22. december rykkede han ud til et hus i Columbus, fordi en nabo havde klaget over, at en person forstyrrede natteroen ved at blive ved med at tænde og slukke en bilmotor.

Optagelserne fra Coys kamera – som politiet efterfølgende har valgt at offentliggøre – viser, hvordan Andre Hill kommer frem i mørket i garagen og holder telefonen frem som for at signalere, at han ikke er bevæbnet.

Få øjeblikke efter er han død.

»Adam Coys handlinger lever ikke op til en Columbus-politibetjents forpligtelser, eller de standarder, vi og samfundet kræver af vores betjente,« skrev Ned Pettus, som er ansvarlig for sikkerheden i byen, mandag i en udtalelse.

Fyringen kom efter en høring om sagen.

Det viser sig, at betjenten har gjort sig skyldig i flere forseelser.

Værst var det naturligvis, at han skyder og dræber en ikke bevæbnet og ikke truende mand uden grund.

Men hans overordnede påpeger også, at Adam Coy for sent tændte for sit kropskamera, og at han var for længe om at tilkalde en ambulance, efter at han havde skudt.

Selvom hverken Coy eller hans makker tændte deres kameraer før skyderiet, er det alligevel foreviget ved hjælp af en automatisk 60 sekunders 'look-back'-fuktion.

Derfor er de første billeder på videoen uden lyd.

Andre Hill er den anden sorte mand, der bliver skudt af politiet under kritisable omstændigheder i Columbus i december måned.

4. december blev den 23-årige Casey Christopher Goodson skudt og dræbt uden for sit hjem.

I løbet af året er USA blevet rystet af flere politidrab, hvor betjentene har været hvide og ofrene sorte.

Mest kendt er anholdelsen af George Floyd i maj, hvor en betjent under anholdelsen satte et knæ på hans hals i otte minutter og 46 sekunder.

Den 46-årige Floyd døde kort efter.